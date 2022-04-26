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«Анадолу Эфес» обыграл «Милан» в матче 1/4 финала Евролиги и вышел вперёд в серии

«Анадолу Эфес» обыграл «Милан» в матче 1/4 финала Евролиги и вышел вперёд в серии
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Завершился третий матч 1/4 финала Евролиги, в ходе которого встречались «Анадолу Эфес» и «Милан». Противостояние проходило на стадионе «Синан Эрдем Доум» и завершилось со счётом 77:65 (25:17, 17:18, 17:21, 18:9) в пользу хозяев площадки. Счёт в серии — 2-1 в пользу турецкой команды.

Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Василие Мицич, записавший на свой счёт 20 очков. Кольцо турецкого клуба чаще других поражал американский защитник Девон Холл, в активе которого 16 очков.

Следующий матч серии также состоится в Стамбуле. Встреча запланирована на 28 апреля и начнётся в 20:30 по московскому времени.

Напомним, сегодня, 26 апреля, играется ещё один матч 1/4 финала Евролиги: «Маккаби» из Тель-Авива принимает мадридский «Реал». Счёт после второй четверти — 51:41 в пользу «Реала».

Евролига. 1/4 финала. 3-й матч
26 апреля 2022, вторник. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
77 : 65
Олимпия Милан
Милан, Италия
Анадолу Эфес: Мицич - 20, Пляйсс - 17, Ларкин - 16, Морман - 8, Брайант - 4, Данстон - 4, Синглтон - 3, Тунджер - 3, Андерсон - 2, Балбай, Бьёбуа, Гази, Гювен, Петрушев, Сайбир, Симон
Олимпия Милан: Холл - 16, Грант - 11, Родригес - 9, Шилдс - 9, Бентил - 8, Хайнс - 6, Тарчевски - 4, Риччи - 2, Kell, Альвити, Бальдассо, Билига, Датоме, Дилэйни, Дэниелс, Мелли, Митоглу
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