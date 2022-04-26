«Анадолу Эфес» обыграл «Милан» в матче 1/4 финала Евролиги и вышел вперёд в серии

Завершился третий матч 1/4 финала Евролиги, в ходе которого встречались «Анадолу Эфес» и «Милан». Противостояние проходило на стадионе «Синан Эрдем Доум» и завершилось со счётом 77:65 (25:17, 17:18, 17:21, 18:9) в пользу хозяев площадки. Счёт в серии — 2-1 в пользу турецкой команды.
Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Василие Мицич, записавший на свой счёт 20 очков. Кольцо турецкого клуба чаще других поражал американский защитник Девон Холл, в активе которого 16 очков.
Следующий матч серии также состоится в Стамбуле. Встреча запланирована на 28 апреля и начнётся в 20:30 по московскому времени.
Напомним, сегодня, 26 апреля, играется ещё один матч 1/4 финала Евролиги: «Маккаби» из Тель-Авива принимает мадридский «Реал». Счёт после второй четверти — 51:41 в пользу «Реала».
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