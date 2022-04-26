«Реал» победил «Маккаби» и вышел в «Финал четырёх» Евролиги

Завершился третий четвертьфинальный матч Евролиги, в ходе которого встречались «Маккаби» из Тель-Авива встречался с мадридским «Реалом». Противостояние прошло на стадионе «Менора Мивтачим Арена» и завершилось со счётом 87:76 (25:22, 26:19, 22:20, 14:15) в пользу гостей.



Самым результативным в составе победителей стал защитник Серхио Льюль, в активе которого 18 очков. В составе израильского клуба лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий Скотти Уилбекин, на счету которого 22 очка.

Это победа стала для мадридцев уже третьей в серии. Таким образом, «Реал» стал первой командой, оформившей выход в «Финал четырёх» Евролиги.

Ранее в другом матче 1/4 финала Евролиги «Анадолу Эфес» обыграл «Милан» и вышел вперёд в серии — 2-1.