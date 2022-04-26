«Реал» победил «Маккаби» и вышел в «Финал четырёх» Евролиги
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Завершился третий четвертьфинальный матч Евролиги, в ходе которого встречались «Маккаби» из Тель-Авива встречался с мадридским «Реалом». Противостояние прошло на стадионе «Менора Мивтачим Арена» и завершилось со счётом 87:76 (25:22, 26:19, 22:20, 14:15) в пользу гостей.
Самым результативным в составе победителей стал защитник Серхио Льюль, в активе которого 18 очков. В составе израильского клуба лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий Скотти Уилбекин, на счету которого 22 очка.
Это победа стала для мадридцев уже третьей в серии. Таким образом, «Реал» стал первой командой, оформившей выход в «Финал четырёх» Евролиги.
Ранее в другом матче 1/4 финала Евролиги «Анадолу Эфес» обыграл «Милан» и вышел вперёд в серии — 2-1.
Евролига. 1/4 финала. 3-й матч
26 апреля 2022, вторник. 21:15 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Окончен
76 : 87
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Маккаби Тель-Авив: Уилбекин - 22, Нанналли - 17, Жижич - 10, Рейнольдс - 9, Деррик Уильямс - 8, Калояро - 4, ДиБартоломео - 2, Соркин - 2, Эванс - 2, Блайзер, Брандвейн, Зив, Коэн, Томас
Реал Мадрид: Льюль - 18, Ябуселе - 16, Пуарье - 14, Тавареш - 9, Уильямс-Госс - 9, Ханга - 8, Абальде - 6, Козёр - 4, Фернандес - 3, Miller, Алосен, Гаруба, Дек, Клавжар, Ндиайе, Нуньес, Рэндольф, Томпкинс, Тэйлор, Эртель
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