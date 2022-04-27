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«Майами» вышел в полуфинал Восточной конференции, обыграв «Атланту» со счётом 4-1 в серии

«Майами» вышел в полуфинал Восточной конференции, обыграв «Атланту» со счётом 4-1 в серии
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В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» состоялся пятый матч 1/4 финала серии плей-офф Восточной конференции НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Атланту Хоукс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 97:94, благодаря чему им удалось одержать победу в серии – 4-1 и выйти в следующую стадию турнира.

Самым результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Атланты» Деандре Хантер, оформивший дабл-дабл из 35 очков, 11 подборов и 2 передач. Наиболее результативным у «Майами» стал защитник Виктор Оладипо – 23 очка, 1 подбор и 3 передачи, у его партнёра Эдриса Адебайо дабл-дабл из 20 очков, 11 подборов и 4 передач.

Таким образом, «Майами Хит» стал вторым клубом НБА, вышедшим в полуфинал конференции. Ранее «Бостон Селтикс» в четырёх матчах обыграл «Бруклин Нетс». «Майами» же теперь ожидает завершения серии между «Филадельфией Сиксерс» и «Торонто Рэпторс» (3-2).

Сетка плей-офф НБА сезона-2021/2022.
НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
27 апреля 2022, среда. 02:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
97 : 94
Атланта Хоукс
Атланта
Майами Хит: Оладипо - 23, Адебайо - 20, Хироу - 16, Страс - 15, Мартин - 10, Винсент - 9, Такер - 4, Батлер, Дедмон, Лоури, Моррис, Робинсон, Хайсмит, Хаслем, Юртсевен
Атланта Хоукс: Хантер - 35, Галлинари - 12, Хаертер - 12, Янг - 11, Оконгву - 8, Коллинс - 7, Райт - 7, Капела - 2, Богданович, Джонсон, Дьенг, Л. Уильямс, Луваву-Кабарро, Мэйс, Нокс
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