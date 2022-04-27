«Майами» вышел в полуфинал Восточной конференции, обыграв «Атланту» со счётом 4-1 в серии

В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» состоялся пятый матч 1/4 финала серии плей-офф Восточной конференции НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Атланту Хоукс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 97:94, благодаря чему им удалось одержать победу в серии – 4-1 и выйти в следующую стадию турнира.

Самым результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Атланты» Деандре Хантер, оформивший дабл-дабл из 35 очков, 11 подборов и 2 передач. Наиболее результативным у «Майами» стал защитник Виктор Оладипо – 23 очка, 1 подбор и 3 передачи, у его партнёра Эдриса Адебайо дабл-дабл из 20 очков, 11 подборов и 4 передач.

Таким образом, «Майами Хит» стал вторым клубом НБА, вышедшим в полуфинал конференции. Ранее «Бостон Селтикс» в четырёх матчах обыграл «Бруклин Нетс». «Майами» же теперь ожидает завершения серии между «Филадельфией Сиксерс» и «Торонто Рэпторс» (3-2).