Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дабл-даблы Моранта и Кларка помогли «Мемфису» одолеть «Миннесоту»

Дабл-даблы Моранта и Кларка помогли «Мемфису» одолеть «Миннесоту»
Комментарии

В матче плей-офф Национальной Баскетбольной Ассоциации в Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» «Мемфис Гриззлиз» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча завершилась победой хозяев со минимальным счётом 111:109. Счёт в серии стал 3:2 в пользу «Мемфиса».

Значительный вклад в успех «Гриззлиз» внесли защитник Джа Морант и форвард Брэндон Кларк, они оба сделали дабл-даблы. У Моранта 30 очков, 13 подборов и девять перехватов. У Кларка 21 очко, 15 подборов и три перехвата. В составе гостевой команды больше всех очков набрал центровой Карл-Энтони Таунс. Американец также оформил дабл-дабл (28 очков, 12 подборов и один перехват).

Напомним, до матча обе команды одержали по две победы. Следующая игра состоится в Миннесоте 29 апреля в 20:00 мск.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
29 апреля 2022, пятница. 20:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Не начался
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022