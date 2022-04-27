Дабл-даблы Моранта и Кларка помогли «Мемфису» одолеть «Миннесоту»
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В матче плей-офф Национальной Баскетбольной Ассоциации в Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» «Мемфис Гриззлиз» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча завершилась победой хозяев со минимальным счётом 111:109. Счёт в серии стал 3:2 в пользу «Мемфиса».
Значительный вклад в успех «Гриззлиз» внесли защитник Джа Морант и форвард Брэндон Кларк, они оба сделали дабл-даблы. У Моранта 30 очков, 13 подборов и девять перехватов. У Кларка 21 очко, 15 подборов и три перехвата. В составе гостевой команды больше всех очков набрал центровой Карл-Энтони Таунс. Американец также оформил дабл-дабл (28 очков, 12 подборов и один перехват).
Напомним, до матча обе команды одержали по две победы. Следующая игра состоится в Миннесоте 29 апреля в 20:00 мск.
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