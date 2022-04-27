Перкинс — про плохой сезон «Нетс»: все неудачи «Бруклина» начались из-за Ирвинга

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт Кендрик Перкинс поделился мнением относительно неудачного сезона «Бруклин Нетс». Перкинс прежде всего акцентировал внимание на ключевых игроков команды
«Кевин Дюрант виноват на 5%, потому что он не смог направить команду в правильное русло, включая ситуацию с Кайри Ирвингом. Стив Нэш виноват на 15%, так как он не сумел создать для Кевина Дюрэнта хорошие возможности на площадке во время этой серии плей-офф.
Защита «Нетс» во время быстрых атак «Селтикс» – отражение неспособности Нэша организовать игру команды. 80% ответственности лежит на Кайри Ирвинге, потому что все началось из-за него", — приводит слова Перкинса Youtube-канал ESPN.
Напомним, 26 апреля по московскому времени «Бруклин» уступил «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Барклайс-Центр» и завершилась победой баскетболистов «Селтикс» со счётом 116:112. Счёт в серии стал 4-0 в пользу «Бостона». Дюрант стал самым результативным игроком своей команды в заключительном матче серии, набрав 39 очков.
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