Перкинс — про плохой сезон «Нетс»: все неудачи «Бруклина» начались из-за Ирвинга

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт Кендрик Перкинс поделился мнением относительно неудачного сезона «Бруклин Нетс». Перкинс прежде всего акцентировал внимание на ключевых игроков команды



«Кевин Дюрант виноват на 5%, потому что он не смог направить команду в правильное русло, включая ситуацию с Кайри Ирвингом. Стив Нэш виноват на 15%, так как он не сумел создать для Кевина Дюрэнта хорошие возможности на площадке во время этой серии плей-офф.

Защита «Нетс» во время быстрых атак «Селтикс» – отражение неспособности Нэша организовать игру команды. 80% ответственности лежит на Кайри Ирвинге, потому что все началось из-за него", — приводит слова Перкинса Youtube-канал ESPN.

Напомним, 26 апреля по московскому времени «Бруклин» уступил «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Барклайс-Центр» и завершилась победой баскетболистов «Селтикс» со счётом 116:112. Счёт в серии стал 4-0 в пользу «Бостона». Дюрант стал самым результативным игроком своей команды в заключительном матче серии, набрав 39 очков.