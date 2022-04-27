«Финикс» вышел вперёд в серии плей-офф с «Нью-Орлеаном»

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся пятый матч 1/4 финала плей-офф НБА Западной конференции, в котором «Финикс Санз» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 112:97.



Самым результативным игроком «Финикса» стал Микал Бриджес, на счету которого 31 очко. Крис Пол заработал дабл-дабл (22 очка и 11 передач). Наиболее результативным в составе «Нью-Орлеана» стал защитник Брэндон Ингрэм, набравший 22 очка, сделавший 5 подборов и пять результативных передач.



Таким образом, «Финикс» вышел вперёд в серии 3-2.



Следующий матч между командами пройдёт в Финиксе в ночь на пятницу, 29 апреля. Начало – в 2:30 мск.



Напомним, действующим чемпионом НБА является «Милуоки Бакс».