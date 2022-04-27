«Финикс» вышел вперёд в серии плей-офф с «Нью-Орлеаном»
Поделиться
В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся пятый матч 1/4 финала плей-офф НБА Западной конференции, в котором «Финикс Санз» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 112:97.
Самым результативным игроком «Финикса» стал Микал Бриджес, на счету которого 31 очко. Крис Пол заработал дабл-дабл (22 очка и 11 передач). Наиболее результативным в составе «Нью-Орлеана» стал защитник Брэндон Ингрэм, набравший 22 очка, сделавший 5 подборов и пять результативных передач.
Таким образом, «Финикс» вышел вперёд в серии 3-2.
Следующий матч между командами пройдёт в Финиксе в ночь на пятницу, 29 апреля. Начало – в 2:30 мск.
Напомним, действующим чемпионом НБА является «Милуоки Бакс».
НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
27 апреля 2022, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
112 : 97
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Финикс Санз: Бриджес - 31, Пол - 22, Эйтон - 19, Пэйн - 12, Краудер - 9, Джонсон - 8, Шамет - 6, Холидей - 3, Макги - 2, Бийомбо, Букер, Крэйг, Пэйтон, Уэйнрайт, Шарич
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 22, Макколлум - 21, Валанчюнас - 17, Альварадо - 12, Хэйс - 8, Нэнс - 5, Джонс - 4, Маршалл - 4, Грэм - 2, Мёрфи - 2, Льюис, Снелл, Темпл, Уильямсон, Эрнангомес
Комментарии
- 27 апреля 2022
-
09:51
-
08:59
-
08:38
-
08:01
-
05:29
-
04:57
-
00:30
- 26 апреля 2022
-
23:15
-
22:15
-
21:50
-
20:37
-
19:22
-
18:28
-
17:32
-
16:34
-
15:32
-
14:45
-
13:31
-
12:39
-
11:51
-
10:51
-
09:29
-
08:04
-
07:25
-
05:24
-
04:36
-
02:27
-
00:22
- 25 апреля 2022
-
23:02
-
22:58
-
22:04
-
21:07
-
19:27
-
18:06
-
17:25
Партнерский контент