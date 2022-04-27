Владимир Дячок стал исполнительным директором РФБ

Бывший российский баскетболист Владимир Дячок назначен исполнительным директором РФБ. Об этом сообщается на официальном сайте федерации.

Будучи игроком, Владимир Дячок выступал за «Университет-Югра», ЦСКА, «Химки», «Енисей» и «Спартак» из Санкт-Петербурга. В составе армейцев стал чемпионом Евролиги сезона-2005/2006, а за студенческую сборную России – серебряным призёром Всемирной универсиады 2003 года.

«В первую очередь хочу поблагодарить руководство Российской федерации баскетбола за предоставленную возможность расти и развиваться. Ведь я пришёл в эту организацию 8 лет назад простым специалистом. В РФБ сейчас работает настоящая команда профессионалов, и мне приятно находиться в её составе и помогать двигаться вперёд. Понимаю, что это назначение – определённый кредит доверия. Поэтому сделаю всё возможное, чтобы реализовать новые идеи в работе РФБ», — приводит слова Дячка сайт РФБ.