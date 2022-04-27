«Отличный повод для судебного разбирательства». Президент ЦСКА обратился к Боломбою

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин обратился к центровому команды Джоэлу Боломбою, который опубликовал в социальных сетях письмо вице-президента клуба Наталии Фураевой и попросил армейцев оставить его в покое.
«Дорогой Джоэл! Хотя мы давно не виделись – в феврале ты так быстро уехал, что даже не успел проститься — нам было приятно сегодня получить весточку из США о том, что у тебя всё хорошо. Хочу поблагодарить за немного запоздавший подарок клубу на Пасху, мы это очень ценим.
Речь о публикации в социальных сетях официальной переписки между ЦСКА и твоим агентом. Возможно, наслаждаясь незапланированным отдыхом, ты просто позабыл, что подписал внутренний регламент клуба, и при действующем контракте допустил порочащие репутацию клуба высказывания. Увы, вместе с отъездом, то есть нарушением контракта, это будет ещё одним отличным поводом для судебного разбирательства. Желаю тебе хорошего отдыха и благополучия», — передаёт слова Ватутина пресс-служба ПБК ЦСКА.
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