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«Отличный повод для судебного разбирательства». Президент ЦСКА обратился к Боломбою

«Отличный повод для судебного разбирательства». Президент ЦСКА обратился к Боломбою
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Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин обратился к центровому команды Джоэлу Боломбою, который опубликовал в социальных сетях письмо вице-президента клуба Наталии Фураевой и попросил армейцев оставить его в покое.

«Дорогой Джоэл! Хотя мы давно не виделись – в феврале ты так быстро уехал, что даже не успел проститься — нам было приятно сегодня получить весточку из США о том, что у тебя всё хорошо. Хочу поблагодарить за немного запоздавший подарок клубу на Пасху, мы это очень ценим.

Речь о публикации в социальных сетях официальной переписки между ЦСКА и твоим агентом. Возможно, наслаждаясь незапланированным отдыхом, ты просто позабыл, что подписал внутренний регламент клуба, и при действующем контракте допустил порочащие репутацию клуба высказывания. Увы, вместе с отъездом, то есть нарушением контракта, это будет ещё одним отличным поводом для судебного разбирательства. Желаю тебе хорошего отдыха и благополучия», — передаёт слова Ватутина пресс-служба ПБК ЦСКА.

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