«Локомотив-Кубань» обыграл «Парму» и вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ

«Локомотив-Кубань» стал первым полуфиналистом плей-офф Единой лиги ВТБ. Команда из Краснодара в серии 1/4 финала обыграла «Парму». Счёт в серии — 3-0.
Третий матч команд проходил в Перми на стадионе «УДС Молот им. Виктора Лебедева». Встреча завершилась со счётом 101:78 в пользу гостей.
После первой десятиминутки краснодарцы вели с отрывом в два очка. К большому перерыву преимущество южан увеличилось до 10 очков. В третьей четверти «Локомотив-Кубань» совершил впечатляющий рывок, сняв все вопросы о победителе матча. Поэтому последняя десятиминутка уже превратилась в формальность.
Самым результативным игроком матча стал Эрик Макколум, который принёс краснодарцам 21 очко. 19 баллов набрал Джонатан Мотли. У «Пармы» 17 очков в активе Александра Платунова.
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