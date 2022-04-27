«Локомотив-Кубань» обыграл «Парму» и вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ

«Локомотив-Кубань» стал первым полуфиналистом плей-офф Единой лиги ВТБ. Команда из Краснодара в серии 1/4 финала обыграла «Парму». Счёт в серии — 3-0.



Третий матч команд проходил в Перми на стадионе «УДС Молот им. Виктора Лебедева». Встреча завершилась со счётом 101:78 в пользу гостей.



После первой десятиминутки краснодарцы вели с отрывом в два очка. К большому перерыву преимущество южан увеличилось до 10 очков. В третьей четверти «Локомотив-Кубань» совершил впечатляющий рывок, сняв все вопросы о победителе матча. Поэтому последняя десятиминутка уже превратилась в формальность.

Самым результативным игроком матча стал Эрик Макколум, который принёс краснодарцам 21 очко. 19 баллов набрал Джонатан Мотли. У «Пармы» 17 очков в активе Александра Платунова.