Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Локомотив-Кубань» обыграл «Парму» и вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ

«Локомотив-Кубань» обыграл «Парму» и вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ
Комментарии

«Локомотив-Кубань» стал первым полуфиналистом плей-офф Единой лиги ВТБ. Команда из Краснодара в серии 1/4 финала обыграла «Парму». Счёт в серии — 3-0.

Третий матч команд проходил в Перми на стадионе «УДС Молот им. Виктора Лебедева». Встреча завершилась со счётом 101:78 в пользу гостей.

После первой десятиминутки краснодарцы вели с отрывом в два очка. К большому перерыву преимущество южан увеличилось до 10 очков. В третьей четверти «Локомотив-Кубань» совершил впечатляющий рывок, сняв все вопросы о победителе матча. Поэтому последняя десятиминутка уже превратилась в формальность.

Самым результативным игроком матча стал Эрик Макколум, который принёс краснодарцам 21 очко. 19 баллов набрал Джонатан Мотли. У «Пармы» 17 очков в активе Александра Платунова.

Единая лига ВТБ. 1/4 финала
27 апреля 2022, среда. 18:00 МСК
Парма
Пермь, Россия
Окончен
78 : 101
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Парма: Платунов - 17, Жмако - 11, Лиходей - 11, Шейко - 11, Забелин - 10, Разумов - 8, Коновалов - 6, Воронов - 3, Тучков - 1, Клементьев, Одиноков, Шестаков
Локомотив-Кубань: Макколум - 21, Мотли - 19, Бэрфорд - 12, Мартюк - 11, Ильницкий - 10, Щербенев - 10, Калинов - 6, Долинин - 5, Сычков - 3, Емченко - 2, Паунич - 2, Ведищев
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022