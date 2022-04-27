Лукич назвал причину поражения «Нижнего Новгорода» в матче с ЦСКА

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал поражение своей команды в серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА. «Армейцы» выиграли серию 3-0. В заключительном матче ЦСКА одержал победу со счётом 88:75.
«Я хочу поздравить ЦСКА с проходом в следующий раунд плей-офф. У нашей команды было огромное желание одержать минимум одну победу, и это было видно. К сожалению, не получилось. Моментами мы контролировали игру и реализовывали то, что задумывали, но ЦСКА, как и в прошлой игре, положился на изоляцию Каспера Уэйра, и нам вновь не удалось с этим справиться. В этом причина нашего поражения», — цитирует Лукича пресс-служба Единой лиги ВТБ.
Ранее в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ также вышел «Локомотив-Кубань», выигравший серию с «Автодором».
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