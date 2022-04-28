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«Милуоки» обыграл «Чикаго» и вышел в четвертьфинал плей-офф НБА

«Милуоки» обыграл «Чикаго» и вышел в четвертьфинал плей-офф НБА
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Завершился пятый матч 1/8 финала плей-офф НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча прошла в Милуоки на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой хозяев со счётом 116:100.

Самым результативным в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, который записал в свой актив 32 очка. Бобби Портис оформил дабл-дабл из 14 очков и 17 подборов. Самым результативным в составе «Чикаго» стал Патрик Уильямс, набрав 23 очка.

Таким образом, счёт в серии стал 4-1 и «Милуоки» вышел в четвертьфинал плей-офф НБА.
За выход в полуфинал «Милуоки» встретится с «Бостон Селтикс», который в своём матче 1/8 финала обыграл «Бруклин Нетс».

Напомним, «Милуоки Бакс» является действующим чемпионом НБА. В финальном матче прошлого года команда обыграла «Финикс Санз».

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
28 апреля 2022, четверг. 02:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
116 : 100
Чикаго Буллз
Чикаго
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 33, Коннотон - 20, Портис - 14, Аллен - 13, Лопес - 12, Холидэй - 10, Мэттьюз - 8, Картер - 6, Адетокунбо, Вильдоса, Ибака, Миддлтон, Нвора, Такер, Хилл
Чикаго Буллз: Уильямс - 23, Вучевич - 19, Уайт - 17, Дерозан - 11, Браун - 10, Джонс - 9, Досунму - 8, Грин - 3, Болл, Брэдли, Карузо, Лавин, Симонович, Томас, Томпсон
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