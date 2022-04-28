«Милуоки» обыграл «Чикаго» и вышел в четвертьфинал плей-офф НБА

Завершился пятый матч 1/8 финала плей-офф НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча прошла в Милуоки на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой хозяев со счётом 116:100.
Самым результативным в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, который записал в свой актив 32 очка. Бобби Портис оформил дабл-дабл из 14 очков и 17 подборов. Самым результативным в составе «Чикаго» стал Патрик Уильямс, набрав 23 очка.
Таким образом, счёт в серии стал 4-1 и «Милуоки» вышел в четвертьфинал плей-офф НБА.
За выход в полуфинал «Милуоки» встретится с «Бостон Селтикс», который в своём матче 1/8 финала обыграл «Бруклин Нетс».
Напомним, «Милуоки Бакс» является действующим чемпионом НБА. В финальном матче прошлого года команда обыграла «Финикс Санз».
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