Грин перед матчем с «Торонто Рэпторз»: мы либо соберём яйца в кулак, либо проиграем

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Дэнни Грин поделился своими ожиданиями от грядущего матча серии плей-офф с «Торонто Рэпторс. Игра состоится в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» в ночь на пятницу, 29 апреля. Начало – в 2:00 мск.

«У нас есть всё, чтобы одержать победу. Мы уже выигрывали их трижды. Команда очень сконцентрирована на этой игре, и действительно хочет выиграть её. У нас четыре шанса одержать одну победу. Но в четверг мы будем в гостях у «Рэпторз», и у нас не будет выбора – либо соберём яйца в кулак, либо проиграем», – сказал Грин на пресс-конференции перед игрой.

«Сиксерс» выиграли первые три матча серии, но проиграли последние два. Таким образом, общий счёт в серии 3:2 в пользу американской команды.

Примечательно, что «Филадельфия» может стать первой командой в истории НБА, которая проиграла серию плей-офф после 3-0.