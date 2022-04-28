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Адетокунбо высказался по поводу прохода «Милуоки» в полуфинал Восточной конференции

Адетокунбо высказался по поводу прохода «Милуоки» в полуфинал Восточной конференции
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Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо дал комментарий по поводу победы своей команды в пятом матче серии с «Чикаго Буллз» (116:100), благодаря которой «олени» прошли в следующий раунд плей-офф.

«После второй игры команда поняла, что к чему. Мы знали, что нам нужно делать, мы должны были выходить и биться изо всех сил, чтобы быть на самом высоком уровне. Уделять как можно больше внимания деталям. Помогать друг другу в защите. Мы должны делать это как команда. Это не шоу одного или двух человек.

Теперь мы выходим на другую серию, играем с другой командой, очень, очень хорошей командой, и, надеюсь, мы сможем сделать это снова», — приводит слова Адетокунбо ESPN.

Напомним, в полуфинале Восточной конференции Милуоки встретятся с «Бостон Селтикс».

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