Клэй Томпсон приехал на пятую игру серии с «Денвером» на велосипеде
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Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон приехал на пятый матч серии с «Денвер Наггетс» (102:98) на своём велосипеде.
За 39 минут игрового времени Томпсон набрал 15 очков, совершил 9 подборов и отдал 3 передачи. Наилучшую результативность в команде продемонстрировал разыгрывающий Стефен Карри, который записал на свой счёт 30 очков. У «Денвера» самым результативным игроком стал центровой Никола Йокич — 30 очков, 19 подборов.
Общий счёт серии — 4-1 в пользу «Голден Стэйт». Таким образом, команда вышла в следующую стадию плей-офф. Следующая встреча состоится 30 апреля в Денвере на стадионе «Болл-Арена». Начало — в 05:30 мск.
Напомним, в регулярном чемпионате «Голден Стэйт» занял третье место на Западе, а «Денвер» — шестое.
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