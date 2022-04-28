Клэй Томпсон приехал на пятую игру серии с «Денвером» на велосипеде

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон приехал на пятый матч серии с «Денвер Наггетс» (102:98) на своём велосипеде.

За 39 минут игрового времени Томпсон набрал 15 очков, совершил 9 подборов и отдал 3 передачи. Наилучшую результативность в команде продемонстрировал разыгрывающий Стефен Карри, который записал на свой счёт 30 очков. У «Денвера» самым результативным игроком стал центровой Никола Йокич — 30 очков, 19 подборов.

Общий счёт серии — 4-1 в пользу «Голден Стэйт». Таким образом, команда вышла в следующую стадию плей-офф. Следующая встреча состоится 30 апреля в Денвере на стадионе «Болл-Арена». Начало — в 05:30 мск.

Напомним, в регулярном чемпионате «Голден Стэйт» занял третье место на Западе, а «Денвер» — шестое.