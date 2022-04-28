Трей Янг: «Хит» защищались против меня лучше всех, с кем я сталкивался в своей карьере

Разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трэй Янг признался в том, что игры с «Майами Хит» оказались для него очень сложными, поскольку соперники отлично защищались против него.

«Майами Хит» — это команда, которая защищалась против меня лучше всех, с кем я сталкивался в своей карьере, это очевидно, просто посмотрите на цифры.



В межсезонье я собираюсь посмотреть много материалов с игры и выяснить то, как я могу стать лучше, и узнать, как им удавалось проделывать это на протяжении всех 48 минут игры», — приводит слова Янга ESPN.

Напомним, вчера, 27 апреля, в Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» состоялся пятый матч 1/4 финала серии плей-офф Восточной конференции НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Атланту Хоукс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 97:94, благодаря чему им удалось одержать победу в серии – 4-1 и выйти в следующую стадию турнира.