Карри — о проходе в следующий раунд плей-офф: мы всё ещё помним, как это делается

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри дал комментарий по поводу победы в серии с «Денвер Наггетс». Напомним, сегодня в Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной Баскетбольной Ассоциации «воины» принимали «Денвер». Победу одержали хозяева со счётом 102:98, установив итоговый счёт в серии — 4-1.

«Сегодня мы ощутили достаточно странное чувство, ведь мы давненько не шумели в плей-офф. Нам так сильно хотелось этого, что мы сами усложнили себе задачу. Однако мы всё ещё помним, как это делается, и это замечательное чувство», — приводит слова Карри ESPN.

Следующим соперником «Голден Стэйт» станет либо «Мемфис Гриззлиз», либо «Миннесота Тимбервулвз».