«Зенит» вновь обыграл «Енисей» и вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ

«Зенит» стал очередным участником полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ. Команда из Санкт-Петербурга вышла в полуфинал, обыграв в серии 1/4 финала «Енисей». Счёт в серии — 3-0.
Заключительный матч команды провели в Красноярске на стадионе «Арена-Север». Встреча закончилась со счётом 82:55 в пользу гостей. Уже в первой четверти они оторвались на шесть очков, а к большому перерыву преимущество команды из Санкт-Петербурга достигло восьми баллов. Далее «Зенит» продолжал наращивать темп, сделав итоговый счёт разгромным.
Самым результативным игроком матча стал Алекс Пойтресс, который принёс «Зениту» 18 очков. У «Енисея» 15 баллов набрал Тимофей Герасимов.
Ранее в полуфинал уже вышли ЦСКА и «Локомотив-Кубань». Заключительную путёвку в эту стадию разыграют УНИКС и «Автодор». Казанцы ведут 2-0.
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