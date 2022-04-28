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«Зенит» вновь обыграл «Енисей» и вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ

«Зенит» вновь обыграл «Енисей» и вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ
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«Зенит» стал очередным участником полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ. Команда из Санкт-Петербурга вышла в полуфинал, обыграв в серии 1/4 финала «Енисей». Счёт в серии — 3-0.

Заключительный матч команды провели в Красноярске на стадионе «Арена-Север». Встреча закончилась со счётом 82:55 в пользу гостей. Уже в первой четверти они оторвались на шесть очков, а к большому перерыву преимущество команды из Санкт-Петербурга достигло восьми баллов. Далее «Зенит» продолжал наращивать темп, сделав итоговый счёт разгромным.

Самым результативным игроком матча стал Алекс Пойтресс, который принёс «Зениту» 18 очков. У «Енисея» 15 баллов набрал Тимофей Герасимов.

Ранее в полуфинал уже вышли ЦСКА и «Локомотив-Кубань». Заключительную путёвку в эту стадию разыграют УНИКС и «Автодор». Казанцы ведут 2-0.

Единая лига ВТБ. 1/4 финала
28 апреля 2022, четверг. 16:00 МСК
Енисей
Красноярск, Россия
Окончен
55 : 82
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Енисей: Балашов, Викторов, Винник, Герасимов, Гудумак, Мотовилов, Сонько, Томпсон, Трушкин, Якушин
Зенит: Бакнер, Вольхин, Вяльцев, Д. Кулагин, Захаров, Зубков, Карасёв, Картер, Мики, Моня, Пойтресс, Фридзон
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