Паскуаль прокомментировал выход «Зенита» в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал выход своей команды в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ. «Зенит» одержал победу в четвертьфинальной серии с «Енисеем» (3-0). Заключительный матч завершился со счётом 82:55.



«Мы очень рады, что смогли одержать победу в этой не самой простой серии и выйти в следующий раунд плей-офф. Я бы хотел поздравить «Енисей» и их тренера с тем, какую работу они проделали в этом сезоне. Говоря о сегодняшней встрече, я не всем доволен.



Шаг за шагом мы выстраивали игру. В атаке у нас не лучшим образом шёл процент трёхочковых бросков, однако большую часть игры мы контролировали подбор, допустили совсем небольшое количество ошибок. Но я доволен игрой команды в обороне. Очень рад, что мы выиграли и вышли в следующий раунд», — цитирует Паскуаля пресс-служба лиги.