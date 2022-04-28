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Паскуаль прокомментировал выход «Зенита» в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ

Паскуаль прокомментировал выход «Зенита» в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал выход своей команды в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ. «Зенит» одержал победу в четвертьфинальной серии с «Енисеем» (3-0). Заключительный матч завершился со счётом 82:55.

«Мы очень рады, что смогли одержать победу в этой не самой простой серии и выйти в следующий раунд плей-офф. Я бы хотел поздравить «Енисей» и их тренера с тем, какую работу они проделали в этом сезоне. Говоря о сегодняшней встрече, я не всем доволен.

Шаг за шагом мы выстраивали игру. В атаке у нас не лучшим образом шёл процент трёхочковых бросков, однако большую часть игры мы контролировали подбор, допустили совсем небольшое количество ошибок. Но я доволен игрой команды в обороне. Очень рад, что мы выиграли и вышли в следующий раунд», — цитирует Паскуаля пресс-служба лиги.

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