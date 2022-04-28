Анзулович: уровень «Зенита» и «Енисея» несопоставим

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович прокомментировал поражение своей команды в четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Команда из Санкт-Петербурга выиграла серию 3-0. В заключительном матче «Зенит» обыграл «Енисей» со счётом 82:55.



«Поздравляю «Зенит» с победой. Если говорить объективно, то уровень команд несопоставим. Мы не близки по уровню игроков к игрокам «Зенита». Однако я должен поблагодарить игроков за старания, за борьбу, которую они навязали сегодня. Особенно нужно учитывать отягчающее обстоятельство – на площадке нам не хватило умных баскетбольных решений. Также у нас возникли проблемы с физической готовностью, для некоторых игроков очень сложно играть столько матчей в короткий промежуток времени», — цитирует Анзуловича пресс-служба лиги.