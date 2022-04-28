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Курское «Динамо» впервые в истории стало победителем женского чемпионата России

Курское «Динамо» впервые в истории стало победителем женского чемпионата России
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В Курске завершился четвёртый матч финальной серии чемпионата России среди женщин. Местное «Динамо» принимало УГМК. Встреча завершилась победой хозяек со счётом 76:58 (24:10, 21:21, 16:16, 15:11).

В составе «Динамо» по 13 очков набрали Юлия Козик и Елизавета Шабанова. У УГМК 16 баллов на счету Марии Поповой и Марии Вадеевой.

Благодаря этой победе «Динамо» выиграло серию со счётом 3-1 и завоевало титул чемпионок России по баскетболу. Команда из Курска впервые в истории выиграла этот титул. В свою очередь, УГМК, доминировавший в женском баскетболе, прервал серию из 13 побед.

Чемпионат России. Финал. Четвёртый матч

«Динамо» (Курск) — УГМК (Екатеринбург) — 76:58 (24:10, 21:21, 16:16, 15:11).

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