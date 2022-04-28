На 57-м году жизни скончался знаменитый сербский тренер Сретенович

Федерация баскетбола Сербии сообщила, что на 57-м году жизни в Белграде скончался знаменитый тренер и бывший баскетболист Зоран Сретенович. Специалист умер в результате сердечного приступа.



Сретенович в качестве игрока выступал с 1984 по 2001 год. В составе сборной Югославии он стал двукратным чемпионом Европы. Медали он выигрывал в 1991 и 1995 годах.

Кроме того, Сретенович выступал за команду «Югопластика». Она в течение трёх лет подряд выигрывала Кубок чемпионов.

Зоран Сретенович стал работать в качестве тренера, начиная с сезона-2001/2002. Он был главным тренером «Будучности», «Игокеа», «Воеводины» и других команд.

Федерация баскетбола Сербии выразила соболезнования родным и близким Сретеновича.