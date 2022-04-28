На 57-м году жизни скончался знаменитый сербский тренер Сретенович
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Федерация баскетбола Сербии сообщила, что на 57-м году жизни в Белграде скончался знаменитый тренер и бывший баскетболист Зоран Сретенович. Специалист умер в результате сердечного приступа.
Сретенович в качестве игрока выступал с 1984 по 2001 год. В составе сборной Югославии он стал двукратным чемпионом Европы. Медали он выигрывал в 1991 и 1995 годах.
Кроме того, Сретенович выступал за команду «Югопластика». Она в течение трёх лет подряд выигрывала Кубок чемпионов.
Зоран Сретенович стал работать в качестве тренера, начиная с сезона-2001/2002. Он был главным тренером «Будучности», «Игокеа», «Воеводины» и других команд.
Федерация баскетбола Сербии выразила соболезнования родным и близким Сретеновича.
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