«Анадолу Эфес» обыграл «Олимпию» и вышел в «Финал четырёх»

Турецкий клуб «Анадолу Эфес» стал вторым участником «Финала четырёх». В четвёртом матче серии с «Олимпией» «Анадолу» одержал победу со счётом 75:70.



Уже после первой четверти турецкий клуб вёл с преимуществом в восемь очков. Но на большой перерыв команды ушли при минимальном отрыве «Олимпии». Впрочем, вторая половина встречи прошла с преимуществом «Анадолу Эфес».



Самым результативным игроком матча стал центровой «Анадолу» Тибор Пляйсс, он набрал 25 очков. У итальянского клуба наиболее высокую результативность продемонстрировал Луиджи Датоме, набравший 21 очко.



Турецкий клуб выиграл серию 3-1. «Анадолу Эфес», являющийся действующим победителем турнира, стал вторым участником «Финала четырёх». Ранее в заключительную стадию турнира пробился мадридский «Реал».