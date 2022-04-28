Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Анадолу Эфес» обыграл «Олимпию» и вышел в «Финал четырёх»

«Анадолу Эфес» обыграл «Олимпию» и вышел в «Финал четырёх»
Комментарии

Турецкий клуб «Анадолу Эфес» стал вторым участником «Финала четырёх». В четвёртом матче серии с «Олимпией» «Анадолу» одержал победу со счётом 75:70.

Уже после первой четверти турецкий клуб вёл с преимуществом в восемь очков. Но на большой перерыв команды ушли при минимальном отрыве «Олимпии». Впрочем, вторая половина встречи прошла с преимуществом «Анадолу Эфес».

Самым результативным игроком матча стал центровой «Анадолу» Тибор Пляйсс, он набрал 25 очков. У итальянского клуба наиболее высокую результативность продемонстрировал Луиджи Датоме, набравший 21 очко.

Турецкий клуб выиграл серию 3-1. «Анадолу Эфес», являющийся действующим победителем турнира, стал вторым участником «Финала четырёх». Ранее в заключительную стадию турнира пробился мадридский «Реал».

Евролига. 1/4 финала. 4-й матч
28 апреля 2022, четверг. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
75 : 70
Олимпия Милан
Милан, Италия
Анадолу Эфес: Пляйсс - 25, Мицич - 20, Ларкин - 8, Брайант - 6, Андерсон - 5, Морман - 4, Синглтон - 3, Данстон - 2, Тунджер - 2, Бьёбуа, Гази, Петрушев
Олимпия Милан: Датоме - 21, Хайнс - 10, Холл - 9, Шилдс - 8, Родригес - 7, Бентил - 6, Риччи - 5, Тарчевски - 4, Бальдассо, Билига, Грант, Дэниелс
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022