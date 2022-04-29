Пангос останется в «Милане» на следующий сезон

Разыгрывающий защитник «Милана» Кевин Пангос договорился с клубом о продлении контракта. Таким образом, он проведёт следующий сезон в Италии, сообщает журналист Эмилиано Карча. Предполагается, что контракт будет подписан на два года.



Пангос изначально планировал выступать за ЦСКА. 23 февраля 2022 года армейцы объявили о подписании контракта с игроком. Но дебют канадца так и не состоялся: из-за украинских событий он отказался приезжать в Россию. В результате Пангос оказался в «Милане».



«Милан» не сумел выйти в «Финал четырёх» Евролиги. 28 апреля итальянский клуб провёл четвёртый матч серии четвертьфинала Евролиги с «Анадолу Эфес» и потерпел поражение со счётом 70:75. Турецкий клуб выиграл серию 3-1.