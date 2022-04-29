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«Филадельфия» обыграла «Торонто» и вышла в полуфинал Восточной конференции

«Филадельфия» обыграла «Торонто» и вышла в полуфинал Восточной конференции
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Завершился шестой матч серии четвертьфинала плей-офф НБА Восточной конференции, в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 132:97.

Самым результативным в составе победителей стал Джоэл Эмбиид, который записал в свой актив 33 очка и сделал 10 подборов. Джеймс Харден оформил дабл-дабл из 22 очков и 13 передач.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Крис Буше, который оформил дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов.

Таким образом, счёт в серии стал 4-2 и «Филадельфия» вышла в полуфинал плей-офф НБА Восточной конференции. На этой стадии команде предстоит провести матч с «Майами Хит», который в своём матче четвертьфинала обыграл «Атланту Хоукс».

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
29 апреля 2022, пятница. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
97 : 132
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Торонто Рэпторс: Буше - 25, Сиакам - 24, Трент-мл. - 19, Барнс - 18, Ануноби - 5, Ачиува - 3, Бэнтон - 3, Берч, Бонга, Брукс, Ванвлит, Ватанабэ, Михайлюк, Флинн, Янг
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 33, Макси - 25, Харден - 22, Харрис - 19, Грин - 12, Рид - 9, Ньянг - 6, Спрингер - 4, Милтон - 2, Бэсси, Джо, Джордан, Коркмаз, Миллсэп, Тибулл
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