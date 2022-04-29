«Филадельфия» обыграла «Торонто» и вышла в полуфинал Восточной конференции

Завершился шестой матч серии четвертьфинала плей-офф НБА Восточной конференции, в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 132:97.

Самым результативным в составе победителей стал Джоэл Эмбиид, который записал в свой актив 33 очка и сделал 10 подборов. Джеймс Харден оформил дабл-дабл из 22 очков и 13 передач.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Крис Буше, который оформил дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов.

Таким образом, счёт в серии стал 4-2 и «Филадельфия» вышла в полуфинал плей-офф НБА Восточной конференции. На этой стадии команде предстоит провести матч с «Майами Хит», который в своём матче четвертьфинала обыграл «Атланту Хоукс».