«Финикс» прошёл в полуфинал Западной конференции НБА, обыграв 4-2 в серии «Нью-Орлеан»
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Завершился шестой матч серии четвертьфинала плей-офф НБА Западной конференции, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Финикс Санз». Встреча прошла в Нью-Орлеане на стадионе «Смути Кинг-центр» и завершилась победой гостей со счётом 115:109.
Самым результативным в составе победителей стал Крис Пол, который записал в свой актив 33 очка, 4 подбора и 8 передач. В составе «Нью-Орлеана» самым результативным стал Брэндон Ингрэм, который оформил дабл-дабл из 21 очка и 11 передач.
Таким образом, «Финикс» одержал победу в серии со счётом 4-2 и вышел в полуфинал Западной конференции. За выход в финал конференции команде предстоит провести матч с победителем пары «Даллас Маверикс» — «Юта Джаз». В их противостоянии счёт в серии 3-2 в пользу «Далласа».
НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
29 апреля 2022, пятница. 02:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
109 : 115
Финикс Санз
Финикс
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 21, Джонс - 16, Макколлум - 16, Нэнс - 15, Мёрфи - 12, Альварадо - 11, Валанчюнас - 10, Хэйс - 8, Грэм, Льюис, Маршалл, Снелл, Темпл, Уильямсон, Эрнангомес
Финикс Санз: Пол - 33, Эйтон - 22, Бриджес - 18, Букер - 13, Джонсон - 13, Краудер - 9, Пэйн - 3, Бийомбо - 2, Макги - 2, Крэйг, Пэйтон, Уэйнрайт, Холидей, Шамет, Шарич
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