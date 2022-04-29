«Финикс» прошёл в полуфинал Западной конференции НБА, обыграв 4-2 в серии «Нью-Орлеан»

Завершился шестой матч серии четвертьфинала плей-офф НБА Западной конференции, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Финикс Санз». Встреча прошла в Нью-Орлеане на стадионе «Смути Кинг-центр» и завершилась победой гостей со счётом 115:109.

Самым результативным в составе победителей стал Крис Пол, который записал в свой актив 33 очка, 4 подбора и 8 передач. В составе «Нью-Орлеана» самым результативным стал Брэндон Ингрэм, который оформил дабл-дабл из 21 очка и 11 передач.

Таким образом, «Финикс» одержал победу в серии со счётом 4-2 и вышел в полуфинал Западной конференции. За выход в финал конференции команде предстоит провести матч с победителем пары «Даллас Маверикс» — «Юта Джаз». В их противостоянии счёт в серии 3-2 в пользу «Далласа».