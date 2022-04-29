Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Даллас» обыграл «Юту» и одержал победу в серии 4-2, выйдя в полуфинал Запада НБА

«Даллас» обыграл «Юту» и одержал победу в серии 4-2, выйдя в полуфинал Запада НБА
Комментарии

В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» состоялся шестой матч 1/4 финала плей-офф НБА Западной конференции, в котором «Юта Джаз» принимала «Даллас Маверикс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 98:96, благодаря которой им удалось одержать победу в серии – 4-2.

Самый значимый вклад в победу «Далласа» внесли защитник Джейлен Брансон, набравший 24 очка и совершивший 3 подбора и 2 передачи и словенский разыгрывающий Лука Дончич – 24 очка, 9 подборов и 8 передач. Наиболее результативным в составе «Юты» стал защитник Донован Митчелл – 23 очка, 8 подборов и 9 передач.

В полуфинале Западной конференции «Даллас Маверикс» встретится с «Финикс Санз», который обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» (4-2).

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
29 апреля 2022, пятница. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
96 : 98
Даллас Маверикс
Даллас
Юта Джаз: Митчелл - 23, Богданович - 19, Кларксон - 15, Конли - 11, Гобер - 10, О'Нил - 8, Хаус - 5, Эрнангомес - 3, Пэскелл - 2, Азубуике, Александер-Уолкер, Батлер, Гэй, Уайтсайд, Форрест
Даллас Маверикс: Брансон - 24, Дончич - 24, Динвидди - 19, Финни-Смит - 18, Клебер - 7, Баллок - 6, Браун, Бёрк, Грин, Дав. Бертанс, Крисс, Марьянович, Нтиликина, Пауэлл, Хардуэй-младший
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022