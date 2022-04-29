«Даллас» обыграл «Юту» и одержал победу в серии 4-2, выйдя в полуфинал Запада НБА

В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» состоялся шестой матч 1/4 финала плей-офф НБА Западной конференции, в котором «Юта Джаз» принимала «Даллас Маверикс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 98:96, благодаря которой им удалось одержать победу в серии – 4-2.

Самый значимый вклад в победу «Далласа» внесли защитник Джейлен Брансон, набравший 24 очка и совершивший 3 подбора и 2 передачи и словенский разыгрывающий Лука Дончич – 24 очка, 9 подборов и 8 передач. Наиболее результативным в составе «Юты» стал защитник Донован Митчелл – 23 очка, 8 подборов и 9 передач.

В полуфинале Западной конференции «Даллас Маверикс» встретится с «Финикс Санз», который обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» (4-2).