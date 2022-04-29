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Крис Пол установил рекорд плей-офф НБА

Крис Пол установил рекорд плей-офф НБА
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Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол установил рекорд плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации по количеству попаданий без единого промаха. В шестом матче серии первого раунда с клубом «Нью-Орлеан Пеликанс» (115:109) Пол реализовал 14 бросков из 14 с игры, набрав 33 очка.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видеозапись можно в YouTube-аккаунте NBA.

Напомним, счёт в серии между «Санз» и «Пеликанс» стал 4-2 в пользу «Финикса». Таким образом, баскетболисты «Санз» вышли в полуфинал Западной конференции. За выход в финал конференции команде предстоит провести матч с «Даллас Маверикс», оказавшимся сильнее «Юты Джаз». Счёт в их серии также 4-2.

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