Перасович — о 3-м матче УНИКСа с «Автодором»: планируем не откладывать дело в долгий ящик

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался о предстоящем выездном матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Автодором». После двух встреч счёт в серии 2-0 в пользу казанской команды.
«Нам предстоит третий матч четвертьфинальной серии. Выездные игры всегда даются непросто. Мы планируем не откладывать дело в долгий ящик и завершить серию в Саратове, чтобы получить больше времени на подготовку к полуфиналу», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.
«Мы с большой ответственностью относимся к предстоящему матчу в Саратове. Шаг за шагом стараемся прогрессировать и показывать свой лучший баскетбол. «Автодор» выступает дома. Уверен, что поддержка болельщиков придаст хозяевам сил и энергии. Для победы мы должны с первых минут выйти на площадку с максимальным настроем, сохранять концентрацию на протяжении всей встречи и показать агрессию как в защите, так и в нападении», — добавил форвард казанцев Дмитрий Узинский.
Матч «Автодора» и УНИКСа состоится сегодня, 29 апреля. Начало встречи запланировано на 19:20 мск.
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