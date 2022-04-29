«Должны выложиться без остатка». «Автодор» — о третьем матче с УНИКСом после серии 0-2

Исполняющий обязанности главного тренера «Автодора» Владислав Коновалов высказался относительно предстоящего матча 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с УНИКСом. После двух встреч счёт в серии 2-0 в пользу казанской команды. Серия продлится до трёх побед.



«В преддверии домашней встречи с УНИКСом мы столкнулись с определёнными кадровыми проблемами. У нас в составе есть как травмированные, так и не до конца восстановившиеся игроки. С другой стороны, наши вчерашние резервисты, которые уже примерили на себя форму основной команды «Автодора», должны выйти на паркет Дворца спорта «Кристалл» мотивированными на 200% и выложиться без остатка.



Признаюсь, второй матч четвертьфинальной серии в Казани оставил негативный осадок – мы недоработали как в нападении, так и в защите. Важно при любых обстоятельствах действовать с максимальным настроем, предельной самоотдачей и бороться на протяжении всех 40 минут. Домашний матч перед своими болельщиками – дополнительная мотивация для нас. В пятницу нашей молодой команде очень понадобится поддержка родных трибун. Мы будем сражаться и приложим все силы, чтобы порадовать поклонников яркой игрой и положительным результатом», — приводит слова Коновалова пресс-служба «Автодора».

Матч «Автодора» и УНИКСа состоится сегодня, 29 апреля. Начало встречи — в 19:20 мск.