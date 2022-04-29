Крис Пол отреагировал на свой рекорд плей-офф НБА

Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол прокомментировал собственный рекорд, установленный в плей-офф НБА по количеству попаданий без единого промаха.
«Я понятия не имел, что иду без промахов. Думаю, может быть, в перерыве я понял, что, возможно, придётся бросать почаще. А вообще на протяжении всего матча я буквально управлял игрой», — приводит слова Пола Marca.
Пол установил рекорд в шестом матче серии первого раунда Национальной баскетбольной ассоциации с клубом «Нью-Орлеан Пеликанс» (115:109), реализовав 14 бросков из 14 с игры и набрав 33 очка.
Напомним, счёт в серии между «Санз» и «Пеликанс» стал 4-2 в пользу «Финикса». Таким образом, баскетболисты «Санз» вышли в полуфинал Западной конференции, где сразятся с клубом «Даллас Маверикс», оказавшимся сильнее «Юты Джаз». Счёт в их серии также 4-2.
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