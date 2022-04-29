Скип Бэйлесс высказался о достижении Криса Пола, ранее не покорявшемся в плей-офф НБА

Известный эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс высказался о рекорде плей-офф НБА по количеству попаданий без единого промаха, который установил разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол в шестом матче серии первого раунда с клубом «Нью-Орлеан Пеликанс» (115:109). Пол реализовал 14 бросков из 14 с игры, набрав 33 очка.
«Крис Пол стал ещё лучше в свои 36 лет. Он только что выполнил 14 точных бросков подряд, чтобы отправить «Пеликанс» домой. И всё это на их домашней площадке. Рекордное за всё время выступление в плей-офф в исполнении игрока, который теперь одержим идеей выиграть свой первый чемпионский перстень», — написал Бэйлесс на своей странице в «Твиттере».
Лишь легендарный Уилт Чемберлен завершал матчи с большим количеством попаданий без промахов – 18 из 18 и 16 из 16, однако в его случае оба раза были в рамках регулярных чемпионатов.
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