Ирвинг: многие медиакорпорации зарабатывают, унижая героев чёрного африканского населения

Звёздный разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг оставил несколько сообщений в своём «твиттере», подвергнув критике СМИ.
«Когда я вижу, как моё имя или имена моих братьев и сестёр упоминаются в средствах массовой информации, я ссылаюсь на все свои исследования на тему того, кто они есть на самом деле. Их работа состоит лишь в том, чтобы контролировать общественное восприятие, извлекая при этом выгоду из обсуждений, дискредитации и неуважения к жизням людей. И всё это ради развлечения.
Я обвиняю кукловодов, а не марионеток. Марионетки только и делают, что бегают, пытаясь завоевать популярность и признание в обществе. Что за жизнь!
Моё имя стоит миллиардов для этих медиакорпораций. Мои братья и сёстры, которые занимаются этим, точно знают, что я имею в виду. Когда вы становитесь свободными ментально и духовно, это извращённое расистское сообщество мало чем сможет вас удивить. Мои предки оставили позади всю мудрость и истину, чтобы их планы были раскрыты. Когда вы точно знаете, кто они такие, у них нет шансов отмыться от грязи.
Многие из этих медиакорпораций зарабатывают деньги, унижая героев чёрного африканского коренного населения. Они процветают за счёт этого, а затем продают это нам, выбирая человека или группу людей, вызывая споры и выставляя это на всеобщее обозрение.
Просто наблюдайте за всеми этими людьми, которые просыпаются каждый день и рассказывают о жизни людей по телевидению и в социальных сетях, а затем извлекают из этого прибыль. Они оправдывают свою работу тем, что им платят за то, что они говорят о своих чувствах. Как будто все они живут в мире фэнтези», — написал Ирвинг.
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