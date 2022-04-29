Самедов: до сих пор не могу понять, что произошло с Дюрантом

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов поделился мыслями о вылете «Бруклин Нетс» в первом раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, а также высказался о звёздном форварде команды Кевине Дюранте.
«Считал и считаю Дюранта величайшим атакующим игроком современности. До сих пор не могу понять, что с ним произошло. Не могу понять, почему «Нетс» не смогли перестроиться. Почему они не смогли уйти от тактики набросов. Все четыре игры они это делали. По-моему, только в третьей было по-другому. Не мог поверить, что Дюранта могут так прикрыть. Но, опять же, почему Стив Нэш ничего не придумал? Почему они с Кайри Ирвингом как-то не перестроились?» — сказал Самедов в интервью на канале «Взял Мяч» в YouTube.
«Бруклин» уступил «Бостон Селтикс», не выиграв ни одного матча серии (0-4). В следующем раунде «Бостон» сыграет с «Милуоки Бакс».
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