УНИКС обыграл «Автодор» и вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ

В Саратове завершился третий матч серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ. «Автодор» принимал УНИКС, встреча закончилась победой гостей. В результате УНИКС выиграл серию 3-0 и вышел в полуфинал турнира.

Встреча завершилась со счётом 88:79 (19:20, 17:34, 24:21, 19:13).



Первая четверть закончилась с минимальным преимуществом казанцев. Но к большому перерыву УНИКС оторвался уже на 18 очков. Во второй половине встречи «Автодор» попытался совершить погоню и сократил счёт, но отыграть такое отставание было уже невозможно.

Самым результативным игроком матча стал Никита Михайловский, который принёс «Автодору» 26 очков. У УНИКСа 18 баллов набрал Марио Хезонья.

УНИКС стал последним полуфиналистом Единой лиги ВТБ. Ранее в эту стадию турнира вышли ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив-Кубань».