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УНИКС обыграл «Автодор» и вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ

УНИКС обыграл «Автодор» и вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ
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В Саратове завершился третий матч серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ. «Автодор» принимал УНИКС, встреча закончилась победой гостей. В результате УНИКС выиграл серию 3-0 и вышел в полуфинал турнира.

Встреча завершилась со счётом 88:79 (19:20, 17:34, 24:21, 19:13).

Первая четверть закончилась с минимальным преимуществом казанцев. Но к большому перерыву УНИКС оторвался уже на 18 очков. Во второй половине встречи «Автодор» попытался совершить погоню и сократил счёт, но отыграть такое отставание было уже невозможно.

Самым результативным игроком матча стал Никита Михайловский, который принёс «Автодору» 26 очков. У УНИКСа 18 баллов набрал Марио Хезонья.

УНИКС стал последним полуфиналистом Единой лиги ВТБ. Ранее в эту стадию турнира вышли ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив-Кубань».

Единая лига ВТБ. 1/4 финала
29 апреля 2022, пятница. 19:20 МСК
Автодор
Саратов, Россия
Окончен
79 : 88
УНИКС
Казань, Россия
Автодор: Иванов, Карванен, Квитковских, Минченко, Михайловский, Петенев, Печкин, Пранаускис, Рейш, Сергеев, Фёдоров
УНИКС: Воронцевич, Джекири, Джонсон, Зайцев, Клименко, Комолов, Лазарев, Мосли, Мэйо, Списсу , Узинский, Хезонья
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