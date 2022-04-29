Перасович остался недоволен игрой УНИКСа в третьем матче серии с «Автодором»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своей команды в третьем матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Автодором». Встреча, проходившая в Саратове, завершилась со счётом 88:79 (19:20, 17:34, 24:21, 19:13). Перасович признал, что его команда провела не самый удачный матч.



«Прежде всего хочу отметить игру «Автодора». Сегодня соперник создал нам серьёзные проблемы. Мы плохо стартовали после большого перерыва. Также в заключительной четверти мы смогли забить в корзину соперника всего 13 очков. Это неудовлетворительный для нас показатель», — цитирует Перасовича пресс-служба Единой лиги ВТБ.



УНИКС вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ. Соперником казанцев в следующей стадии станет «Зенит» из Санкт-Петербурга. В другом полуфинале сыграют ЦСКА и «Локомотив-Кубань».

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