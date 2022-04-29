Тренер «Автодора»: хотели дать УНИКСу бой, нас захлёстывают эмоции

И.о. главного тренера «Автодора» Владислав Коновалов прокомментировал поражение своей команды в третьем матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ с УНИКСом. Встреча закончилась со счётом 79:88. Казанцы выиграли серию (3-0) и вышли в полуфинал.



«Нас захлёстывают эмоции. Хотели дать УНИКСу бой, показать, что мы — команда.



Благодарен парням за то, что они проявили сегодня настоящий мужской характер. Молодые ребята делают уверенные шаги в баскетболе, каждую игру выкладываются по максимуму.



Благодарю болельщиков, которые создали невероятную атмосферу в зале. В самые сложные моменты мы чувствовали вашу поддержку. На протяжении всего сезона наши поклонники поддерживали команду, становились свидетелями ярких побед.



Отмечу прогресс, который наметился в последних встречах как с УНИКСом, так и в заключительном матче регулярного сезона с «Локомотивом-Кубань». Отлично проявили себя Петенев, Квитковских, Михайловский, Минченко. Остальные ребята с каждым матчем чувствуют себя более уверенно, несмотря на ошибки», — цитирует Коновалова пресс-служба Единой лиги ВТБ.

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