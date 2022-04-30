18 очков Майка Джеймса помогли «Монако» обыграть «Олимпиакос»

В Монако завершился четвёртый матч серии 1/4 финала плей-офф Евролиги. «Монако» принимал «Олимпиакос». Встреча закончилась трудовой победой хозяев со счётом 78:77 (19:19, 19:23, 27:19, 13:16).



После первой четверти счёт был равным. К большому перерыву гости оторвались на четыре очка. Ключевой стала третья четверть, в которой «Монако» удалось совершить впечатляющий рывок и выйти вперёд. В заключительной десятиминутке гости сократили отставание до минимума.



Самым результативным игроком матча стал защитник Дуэйн Бэйкон, который принёс «Монако» 21 очко. Экс-игрок ЦСКА Майк Джеймс, выступающий за монегасков, набрал 18 баллов. У гостей 19 очков на счету Костаса Слукаса.



«Монако» сравнял счёт в серии — 2-2. Теперь команды определят участника «Финала четырёх» в заключительном матче.