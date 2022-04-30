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18 очков Майка Джеймса помогли «Монако» обыграть «Олимпиакос»

18 очков Майка Джеймса помогли «Монако» обыграть «Олимпиакос»
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В Монако завершился четвёртый матч серии 1/4 финала плей-офф Евролиги. «Монако» принимал «Олимпиакос». Встреча закончилась трудовой победой хозяев со счётом 78:77 (19:19, 19:23, 27:19, 13:16).

После первой четверти счёт был равным. К большому перерыву гости оторвались на четыре очка. Ключевой стала третья четверть, в которой «Монако» удалось совершить впечатляющий рывок и выйти вперёд. В заключительной десятиминутке гости сократили отставание до минимума.

Самым результативным игроком матча стал защитник Дуэйн Бэйкон, который принёс «Монако» 21 очко. Экс-игрок ЦСКА Майк Джеймс, выступающий за монегасков, набрал 18 баллов. У гостей 19 очков на счету Костаса Слукаса.

«Монако» сравнял счёт в серии — 2-2. Теперь команды определят участника «Финала четырёх» в заключительном матче.

Евролига. 1/4 финала. 4-й матч
29 апреля 2022, пятница. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
78 : 77
Олимпиакос
Пирей, Греция
Монако: Бэйкон - 21, Джеймс - 18, Томас - 16, Холл - 14, Ли - 4, Анджушич, Бутсиэль, Вестерманн, Грэй, Демаис-Баллу, Диалло, Мотеюнас, Мотум, Траоре, Уаттара, Файе
Олимпиакос: Везенков, Дорси, Жан-Шарль, Ларенцакис, Лунцис, Маккиссик, Мартин, Муоса, Ойкономопулос, Папаниколау, Принтезис, Слукас, Уолкап, Фалль, Эйси
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