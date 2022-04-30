Зайон Уильямсон обозначил позицию по продлению контракта с «Пеликанс»

Звёздный форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон ответил на вопрос о продлении контракта с клубом. В этом сезоне игрок ни разу не появлялся на паркете из-за травмы. Этим летом Зайон может получить максимальный 5-летний контракт на $ 185,7 млн до конца сезона-2026/2027.
«Конечно, я хотел бы подписать продление контракта. Но я не могу сделать это раньше времени», — приводит слова Уильямсона ESPN US.
На желание Зайона продолжить сотрудничестве с клубом отреагировал главный тренер «Пеликанс» Уилли Грин.
«Мне нравится, что он хочет остаться с нами, работать над восстановлением и делать всё, чтобы стать лучшим. Мы рады всем, кто хочет быть здесь, в Новом Орлеане, с этим сообществом, с этой культурой», — сказал Грин.
Напомним, Зайон получил перелом на тренировке перед Летней лигой НБА. В прошлом сезоне он набирал в среднем 27,0 очка, 7,2 подбора и 3,7 передачи за 33,2 минуты в 61 матче за «Пеликанс».
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