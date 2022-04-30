Джоэл Эмбиид получил травму в преддверии второго раунда плей-офф НБА
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Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид выбыл на неопределённый срок из-за перелома правой глазницы и небольшого сотрясения мозга. Об этом информирует издание ESPN US.
Игрок получил травму во время шестого матча серии четвертьфинала плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс». Окончательные результаты проведённого обследования в настоящий момент не представлены, и сколько именно пропустит Эмбиид, пока неизвестно.
Напомним, в шестом матче плей-офф «Филадельфия» обыграла «Торонто» со счётом 132:97, сделав счёт в серии 4-2 в свою пользу. Во втором раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Сиксерс» предстоит провести матч с «Майами Хит», который в своём матче четвертьфинала обыграл «Атланту Хоукс».
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