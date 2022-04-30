Перкинс отреагировал на резонансные высказывания Ирвинга

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт Кендрик Перкинс отреагировал на критические сообщения звёздного разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга в адрес СМИ.
«Селтикс» буквально смели вас. Вы не выиграли ни одного матча. Где была твоя энергия в играх с Джейсоном Тейтумом, Джейленом Брауном, Маркусом Смартом и всеми другими парнями, которые устроили тебе порку?
Забавно смотреть, как Кайри набрасывается на СМИ со своими отговорками. Почему ты не напал на Джейлена Брауна, Джейсона Тейтума и Маркуса Смарта?» — сказал Перкинс в эфире First Take.
Напомним, «Бруклин» выбыл после первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, уступив «Бостон Селтикс». Баскетболисты «Нетс» не выиграли ни одного матча серии.
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