Гомельский объяснил, за счёт чего «Локомотив-Кубань» может иметь шансы в плей-офф с ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями о шансах «Локомотива-Кубань» в 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА.



«В нападении у «Локо» есть приоритеты и лидеры. Но навязать борьбу ЦСКА «Локо» сможет только за счёт агрессивной защиты», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



Во втором матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС сыграет с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.



Напомним, все участники заключительных стадий турнира завершили серии четвертьфинала в трёх матчах. УНИКС оказался сильнее «Автодора», «Локомотив-Кубань» праздновал победу в противостоянии с «Пармой», ЦСКА нанёс поражение «Нижнему Новгороду», а «Зенит» обыграл красноярский «Енисей».