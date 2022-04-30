Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гомельский объяснил, за счёт чего «Локомотив-Кубань» может иметь шансы в плей-офф с ЦСКА

Гомельский объяснил, за счёт чего «Локомотив-Кубань» может иметь шансы в плей-офф с ЦСКА
Комментарии

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями о шансах «Локомотива-Кубань» в 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

«В нападении у «Локо» есть приоритеты и лидеры. Но навязать борьбу ЦСКА «Локо» сможет только за счёт агрессивной защиты», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Во втором матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС сыграет с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Напомним, все участники заключительных стадий турнира завершили серии четвертьфинала в трёх матчах. УНИКС оказался сильнее «Автодора», «Локомотив-Кубань» праздновал победу в противостоянии с «Пармой», ЦСКА нанёс поражение «Нижнему Новгороду», а «Зенит» обыграл красноярский «Енисей».

Новость по теме
Легионер ЦСКА может продолжить карьеру в «Милане»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022