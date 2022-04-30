Эй Смит отреагировал на травму Эмбиида перед вторым раундом плей-офф НБА
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Известный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит высказался о повреждении, которое получил центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид перед вторым раундом плей-офф НБА.
«Послушайте, не нужно врать. Мы все знаем, что хотим быть в финале Восточной конференции. Я хочу быть в Саут-Бич, я хочу быть в Майами. Но не таким образом. Хочу, чтобы Джоэл Эмбиид был на площадке, хочу, чтобы он играл и демонстрировал своё величие. Вот что я хочу увидеть.
Если ты здорово действуешь на площадке, если ты умеешь играть, то я хочу, чтобы ты был там, чтобы мы могли увидеть твоё величие. Это всё, что я хотел сказать. Мы все хотим видеть, как играют великие баскетболисты», — сказал Эй Смит в своём официальном «твиттере».
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