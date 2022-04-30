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Стали известны даты и время начала матчей 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ

Стали известны даты и время начала матчей 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ
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Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила информацию относительно дат и времени начала матчей 1/2 финала плей-офф соревнований. На этой стадии, напомним, УНИКС сыграет с «Зенитом», а ЦСКА — с «Локомотивом-Кубань». Серия будет проходить до трёх побед одной из команд.

ЦСКА — «Локомотив-Кубань»

1-й матч — 5 мая, 19:30 (мск) ЦСКА — «Локомотив-Кубань», в Москве
2-й матч — 7 мая, 14:00 (мск) ЦСКА — «Локомотив-Кубань», в Москве
3-й матч — 10 мая, 14:00 (мск) «Локомотив-Кубань» — ЦСКА, в Краснодаре
4-й матч — 12 мая, 19:30 (мск) «Локомотив-Кубань» — ЦСКА, в Краснодаре (*)
5-й матч — 15 мая, 14:00 (мск) ЦСКА — «Локомотив-Кубань», в Москве (*)

«Зенит» — УНИКС

1-й матч — 6 мая, 20:00 (мск) «Зенит» — УНИКС, в Санкт-Петербурге
2-й матч — 8 мая, 16:00 (мск) «Зенит» — УНИКС, в Санкт-Петербурге
3-й матч — 11 мая, 20:00 (мск) УНИКС — «Зенит», в Казани
4-й матч — 13 мая, 20:00 (мск) УНИКС — «Зенит», в Казани (*)
5-й матч — 16 мая, 20:00 (мск) «Зенит» — УНИКС, в Санкт-Петербурге (*)

(*) — если понадобится.

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