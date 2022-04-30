Стали известны даты и время начала матчей 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила информацию относительно дат и времени начала матчей 1/2 финала плей-офф соревнований. На этой стадии, напомним, УНИКС сыграет с «Зенитом», а ЦСКА — с «Локомотивом-Кубань». Серия будет проходить до трёх побед одной из команд.



ЦСКА — «Локомотив-Кубань»

1-й матч — 5 мая, 19:30 (мск) ЦСКА — «Локомотив-Кубань», в Москве

2-й матч — 7 мая, 14:00 (мск) ЦСКА — «Локомотив-Кубань», в Москве

3-й матч — 10 мая, 14:00 (мск) «Локомотив-Кубань» — ЦСКА, в Краснодаре

4-й матч — 12 мая, 19:30 (мск) «Локомотив-Кубань» — ЦСКА, в Краснодаре (*)

5-й матч — 15 мая, 14:00 (мск) ЦСКА — «Локомотив-Кубань», в Москве (*)

«Зенит» — УНИКС

1-й матч — 6 мая, 20:00 (мск) «Зенит» — УНИКС, в Санкт-Петербурге

2-й матч — 8 мая, 16:00 (мск) «Зенит» — УНИКС, в Санкт-Петербурге

3-й матч — 11 мая, 20:00 (мск) УНИКС — «Зенит», в Казани

4-й матч — 13 мая, 20:00 (мск) УНИКС — «Зенит», в Казани (*)

5-й матч — 16 мая, 20:00 (мск) «Зенит» — УНИКС, в Санкт-Петербурге (*)



(*) — если понадобится.