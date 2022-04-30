Представлена информация по травмированному Джоэлу Эмбииду

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид, выбывший на неопределённый срок из-за перелома правой глазницы и сотрясения мозга, может избежать хирургического вмешательства. Об этом информирует обозреватель Philly Voice Кайл Нойбек.



Как сообщает источник, есть вероятность, что Эмбиид примет участие во втором раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, где «Филадельфии» предстоит сразиться с «Майами Хит». Серия начнётся 3 мая. Первый матч пройдёт в Майами. Начало встречи запланировано на 2:30 по московскому времени.

Джоэл получил травму во время шестого матча серии четвертьфинала плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс». Ранее о его повреждении мыслями поделился известный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит.