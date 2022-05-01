Баттлер поддержал Эмбиида, получившего травму

Форвард «Майами Хит» Джимми Батлер отреагировал на травму центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида. Ранее стало известно, что он выбыл на неопределённый срок из-за перелома правой глазницы и сотрясения мозга.



«Мне жаль моего друга. Я надеюсь, что он сможет вернуться во время этой серии», — цитирует Батлера Sun Sentinel.



Обозреватель Philly Voice Кайл Нойбек ранее сообщил, что есть вероятность участия Эмбиида во втором раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, где «Филадельфии» предстоит сразиться с «Майами Хит». Серия начнётся 3 мая. Первый матч пройдёт в Майами. Начало встречи запланировано на 2:30 по московскому времени.



Джоэл получил травму во время шестого матча серии четвертьфинала плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс».

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