Скотти Пиппен назвал трёх игроков, защищаться против которых ему было сложнее всего

Шестикратный чемпион НБА в составе команды «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен поделился мыслями о трёх игроках, защищаться против которых ему было сложнее всего.



«Я бы сказал, что это были Доминик Уилкинс, Адриан Дэнтли и Мэджик Джонсон», — сказал Пиппен в интервью на канале TrashTalkProduction в YouTube.



Ранее Пиппен не раз делал выпады в сторону бывшего товарища по команде, легендарного Майкла Джордана. В частности, он говорил, что «Чикаго» выиграл 6 титулов не благодаря, а вопреки действиям Майкла, заявлял, что Джордан — крупнейший мошенник в истории спорта, говорил, что он бесчувственный и лицемерный человек. Недовольство Скотти вызвал документальный спортивный мини-сериал «Последний танец», где, по его мнению, многие события трактовались неправильным образом.

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