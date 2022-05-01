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Дюрант намерен отправиться в Грецию на матч Евролиги «Олимпиакос» — «Монако»

Дюрант намерен отправиться в Грецию на матч Евролиги «Олимпиакос» — «Монако»
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Американский форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант выразил намерение отправиться в Грецию, чтобы посетить решающий матч четвертьфинальной серии Евролиги, в ходе которого сразятся «Олимпиакос» и «Монако» (2-2). Об этом информирует SDNA.

Дюрант присутствовал в Монако, где посмотрел четвёртый матч серии между командами. За монегасков выступает его приятель, экс-игрок ЦСКА Майк Джеймс. Теперь он хочет поддержать его и в Греции.

Матч «Олимпиакоса» и «Монако» состоится 4 мая. Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени. Победитель выйдет в «Финал четырёх» Евролиги.

Напомним, «Бруклин» выбыл после первого раунда плей-офф НБА, уступив «Бостон Селтикс». Баскетболисты «Нетс» не выиграли ни одного матча серии.

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