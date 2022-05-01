Риверс рассказал, кто заменит Эмбиида на позиции центрового в матчах с «Майами»

Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс рассказал, кого он собирается задействовать на позиции центрового в первых матчах серии с «Майами Хит» вместо травмированного Джоэла Эмбиида.

«Мы не будем стесняться заигрывать разных парней. Я знаю, что вы, ребята, хотите сделать большое дело из этих первых трёх минут, но, кто бы ни был объявлен в стартовом составе, для нас это не имеет значения. Я просто говорю вам об этом прямо сейчас. Мы беспокоимся только о последних шести минутах. Это будет ключом к хорошему результату для нас в этой серии. На позиции центрового может сыграть Пол Рид, Деандре Джордан, Пол Миллсэп и Чарльз Бэсси», — приводит слова Риверса Sports Yahoo.

Напомним, Эмбиид получил травму в шестом матче серии четвертьфинала плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс».



У игрока были диагностированы перелом глазницы и сотрясение мозга. По сведениям источника, на основании первых полученных результатов обследования операция Джоэлу не потребуется.