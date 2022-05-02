Дэнни Грин: даже у Стефена Карри есть хейтеры, что кажется безумием

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Дэнни Грин высказался по поводу лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.

«Люди не ценят многих парней до тех пор, пока они не ушли. Даже у Стефена Карри есть хейтеры, что кажется безумием. Он один из самых приятных, самых религиозных парней. С ним всё в порядке», — приводит слова Грина Fadeaway World.

Напомним, сегодня состоялся первый четвертьфинальный матч плей-офф НБА, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча состоялась в Мемфисе на стадионе «ФедЭксФорум» и завершилась победой гостей со счётом 117:116. Карри в этой игре набрал 24 очка. Таким образом, «Голден Стэйт» открыл счёт в серии: 1-0. Следующий матч между командами состоится 4 мая.