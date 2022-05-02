Стефен Карри рассказал, что помогло «Голден Стэйт» одержать победу в матче с «Мемфисом»

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался по поводу победы в стартовом матче серии с «Мемфис Гриззлиз» (117:116).

«У нас есть чемпионский ДНК, и мы использовали его в этом матче. Именно в этом всё дело, и именно поэтому мы победили. Нельзя ни в один момент игры опускать руки и думать о том, что ты из неё выбыл. Для нас это большая победа», — приводит слова Карри ESPN.

Самым результативным в составе победителей стал Джордан Пул, который записал в свой актив 31 очко.



Самым результативным в составе «Мемфиса» стал Джа Морант, который оформил дабл-дабл из 34 очков и 10 передач. Джарен Джексон записал на свой счёт дабл-дабл из 33 очков и 10 подборов.



Таким образом, «Голден Стэйт» открыл счёт в серии: 1-0. Следующий матч между командами состоится 4 мая.